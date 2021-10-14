Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить гранты на развитие системы здравоохранения
Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить гранты на развитие системы здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления таких грантов.
Отбор лучших регионов будет проходить в конкурсной форме. Количество победителей и размер грантов определит оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
«На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около пяти млрд рублей», – сообщил Михаил Мишустин на заседании координационного совета.
Победители должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины. Конкурс планируется провести в ноябре. Сведения о нём будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора.
Принятое решение откроет для регионов новую возможность по привлечению финансирования в сферу здравоохранения и станет дополнительным стимулом к эффективному противодействию COVID-19.