Регистрация недвижимости мобилизованных граждан и членов их семей будет осуществляться в сжатые сроки

По сообщению краевого управления Росреестра, процедура регистрации недвижимости составит один день.

Для этого при подаче документов мобилизованным гражданам либо членам их семей необходимо предоставить повестку или иной документ, подтверждающий мобилизацию.

«Управление Росреестра совместно с КГБУ «МФЦ» оказывает максимальное содействие гражданам в разрешении вопросов оформления недвижимости. Ведомствами созданы все условия для оперативного совершения сделок с недвижимостью для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации», - сообщила Татьяна Голдобина, руководитель управления Росреестра по Красноярскому краю.