Рейд удался

Всего за выходные дни было зафиксировано более 110 административных нарушений, трое водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей и 10 водителей ехали непристёгнутыми. Кроме того, госавтоинспекторы задержали одного водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, оказалось, что ранее он был лишён прав за аналогичное нарушение в другом регионе. Все материалы в отношении задержанного направлены на рассмотрение в суд.

Также дорожные полицейские провели профилактические беседы с автолюбителями на тему важности использования ремня безопасности и детских удерживающих устройств. Каждому участнику организаторы мероприятия вручали информационные листовки с рекомендациями по выбору детских удерживающих систем. Такие же листовки стражи порядка совместно с педагогами разместили на информационных стендах в дошкольных учреждениях.