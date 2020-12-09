Рейды по соблюдению мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции, продолжаются

В связи с эпидобстановкой в городе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и торговых площадях. Рейдовые мероприятия проходили на автовокзале в Центральном районе и Талнахе.

За три рейда было составлено 11 протоколов. Традиционно службы проверяли наличие масок у водителей, кондукторов и пассажиров, а также наличие санитайзеров в салоне автобуса. 5 и 6 декабря было составлено семь протоколов: три - Роспотребнадзором по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении физических лиц и четыре протокола - сотрудниками полиции по ст. 20.6.1 КоАП РФ также в отношении физических лиц.

8 декабря составлено два протокола Роспотребнадзором по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и ещё два - сотрудниками полиции по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, что на прошлой неделе за три рейда было составлено семь протоколов, что на четыре меньше, чем на этой.