Ректор ЗГУ Дмитрий Дубров призвал коллег и студентов уважать мнение друг друга

Обращаясь к коллективу, ректор отметил, что он, как и большинство преподавателей, сотрудников и студентов университета, придерживается такой позиции: в это беспокойное время мы должны быть вместе со страной, защищающей свои интересы, вместе с нашим многонациональным народом, вместе с нашим президентом.

«Но я допускаю, что этой позиции придерживаются не все, - подчеркнул Дмитрий Дубров. - Свобода мысли и слова закреплены в Конституции нашей страны и, безусловно, являются важнейшим признаком демократического государства. В нашем университете трудятся и обучаются представители разных народов, исповедующих разные религии, придерживающиеся разных политических взглядов. И в это непростое, тревожное время, выражая свою позицию, нам как никогда важно быть сдержанными и не допускать суждений и поступков, разжигающих вражду и ненависть. Ни к чему враждовать там, где можно жить в мире и согласии. Ни к чему ломать копья по поводу событий, на которые мы не можем повлиять. Ни к чему сеять хулу там, где следует молиться».

Университет продолжает работать в обычном, штатном режиме. Главное сегодня - спокойно работать, учиться, не забывать проявлять внимание и заботу друг о друге, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.