МАУ ИЦ «Норильские новости»

Репродуктолог из Санкт-Петербурга Валентина Савина проконсультирует норильчанок по вопросам ЭКО

Репродуктолог из Санкт-Петербурга Валентина Савина проконсультирует норильчанок по вопросам ЭКО

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Репродуктолог из Санкт-Петербурга Валентина Савина проконсультирует норильчанок по вопросам ЭКО

Встреча с пациентами «От мечты — к ребёнку. Бесплодие — не приговор» состоится 21 декабря в 18.00 в женской консультации на ул. Московской, 7.

Репродуктолог из Санкт-Петербурга Валентина Савина проконсультирует норильчанок по вопросам ЭКО

Акушер-гинеколог, репродуктолог Международного центра репродуктивной медицины, кандидат медицинских наук Валентина Андреевна Савина расскажет о возможностях современных методов и программ ЭКО, ответит на вопросы присутствующих.

Также можно заранее записаться на личный приём к специалисту — индивидуальные встречи пройдут в женской консультации на ул. Московской, 7, 22 декабря в период с 14.00 до 19.00. При большом количестве пациентов это время может быть увеличено.

Встретится Валентина Савина и с норильскими докторами. Конференция пройдёт в Перинатальном центре. Тема её доклада: «Сложные вопросы в программах вспомогательных репродуктивных технологий». Онлайн к обсуждению возможностей ВРТ присоединится генеральный директор МЦРМ, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак.

Фото Владимир Макушкин
11 декабря в 12:33 710
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