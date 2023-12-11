Репродуктолог из Санкт-Петербурга Валентина Савина проконсультирует норильчанок по вопросам ЭКО

Акушер-гинеколог, репродуктолог Международного центра репродуктивной медицины, кандидат медицинских наук Валентина Андреевна Савина расскажет о возможностях современных методов и программ ЭКО, ответит на вопросы присутствующих.

Также можно заранее записаться на личный приём к специалисту — индивидуальные встречи пройдут в женской консультации на ул. Московской, 7, 22 декабря в период с 14.00 до 19.00. При большом количестве пациентов это время может быть увеличено.

Встретится Валентина Савина и с норильскими докторами. Конференция пройдёт в Перинатальном центре. Тема её доклада: «Сложные вопросы в программах вспомогательных репродуктивных технологий». Онлайн к обсуждению возможностей ВРТ присоединится генеральный директор МЦРМ, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак.