Решено выделить дополнительные квоты для дефицитных специалистов

По отчёту управления по персоналу в рамках программы за 2019 год бюджетные организации пополнились 48 дефицитными специалистами — 24 в отрасли здравоохранения, 15 в области общего и дошкольного образования, и трое в области высшего образования.

Депутаты единогласно проголосовали за дополнительное финансирование из бюджета в размере 4,8 миллиона рублей для привлечения ещё 12 узких специалистов к уже реализованным 33 квотам. Предполагается пригласить шесть врачей (трёх терапевтов, анестезиолога-реаниматолога, педиатра и травматолога), учителя истории, двух учителей русского языка и литературы, двух преподавателей иностранного языка для норильских школ, а также доцента на кафедру информационных систем и технологий НГИИ.

Об этом в своём докладе на заседании депутатской комиссии по социальной политике сообщила начальник управления по персоналу Владислава Севастьянова.

Что касается подъёмных на обустройство на новом месте, приглашённым врачам предусмотрена единовременная выплата в размере 500 000 рублей. Среднему медперсоналу — 150 тысяч рублей. Максимальная же выплата для приглашаемых специалистов в отрасли культуры, спорта и образования (в том числе высшего) составляет 300 тысяч рублей.