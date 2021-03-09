МАУ ИЦ «Норильские новости»

Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжаются

Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжаются

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Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжаются

Межведомственная группа проверила пять автобусов на автовокзале в Центральном районе.
Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжаются
Во время этого рейда не было составлено ни одного протокола. Все пассажиры и экипаж были в защитных масках. При этом полицейские провели профилактические беседы на тему соблюдения масочного режима и напомнили о штрафах, которые положены за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения". Несмотря на прошедшие праздники, в городе наблюдается умеренный прирост заболеваемости COVID-19. Суточный темп прироста не превышает 0,3%.
Фото Владимир Макушкин
9 марта в 14:16 300
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