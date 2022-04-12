Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части страны продлён
Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части страны продлён
В Росавиации сообщили, что режим ограничений продлён до 03.45 (МСК) 19 апреля.
Ограничения действуют в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.