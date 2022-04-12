МАУ ИЦ «Норильские новости»

Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части страны продлён

Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части страны продлён

Главная / Новости / Общество

Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части страны продлён

В Росавиации сообщили, что режим ограничений продлён до 03.45 (МСК) 19 апреля.

Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части страны продлён

Ограничения действуют в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Фото Ирина Яринская
12 апреля в 15:18 550
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также