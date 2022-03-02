Режим запрета полётов по южным направлениям России продлён до 8 марта

Авиакомпания NordStar уведомляет своих пассажиров об отмене ряда рейсов в связи с продлением ограничений в работе аэропортов Ростова-на-Дону и Краснодара.

2 марта отменены рейсы: ТИ915 Новосибирск — Краснодар, ТИ915 Норильск — Краснодар, ТИ916 Краснодар — Новосибирск, ТИ916 Краснодар — Норильск.

3 марта не улетят рейсы: ТИ917 Екатеринбург — Ростов-на-Дону, ТИ917 Норильск — Ростов-на-Дону, ТИ918 Ростов-на-Дону — Екатеринбург, ТИ918 Ростов-на-Дону — Норильск

Пассажирам отменённых рейсов необходимо обратиться для оформления возврата или обмена авиабилетов по месту их приобретения или в контактный центр авиакомпании.

Пассажирам, следующим из Ростова-на-Дону в Норильск и из Краснодара в Норильск в указанные даты, авиакомпания NordStar предоставит возможность перелёта в Норильск из московского аэропорта Домодедово и аэропорта Сочи.

Актуальная информация о дальнейшем выполнении полётов по указанным направлениям будет сообщена дополнительно.

Авиакомпания S7 отменяет рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно до 03.45 (по московскому времени) 8 марта.

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета или перенести дату вылета на доступные рейсы в период с 8 марта по 24 апреля 2022 года. Также у них есть возможность бесплатно обменять билеты на другие рейсы S7 Airlines, вылетающие с 1 по 8 марта.

Рейсы S7 Airlines из/в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ, Грозный продолжают выполняться по изменённым маршрутам — в облёт закрытого воздушного пространства.