Резидентов Арктики в Норильске планируют на время освободить от уплаты земельного налога

Вопрос внесения поправок в действующее решение городского Совета «О введении земельного налога» депутаты сегодня рассмотрели на заседании комиссии по бюджету и собственности.

В целях повышения привлекательности Норильска для инвесторов предлагается освободить арктических резидентов, заключивших соглашение об инвестдеятельности, от уплаты земельного налога на 5 лет с момента получения статуса резидента. По мнению разработчиков изменений, данная мера поддержки будет способствовать созданию благоприятных условий для привлечения дополнительных инвестиций в развитие города. Стоит отметить, что в настоящее время в Норильске в качестве резидента Арктической зоны РФ зарегистрирован только один хозяйствующий субъект. Ожидается, что льгота на земельный налог положительно повлияет на развитие инвестиционного потенциала нашей территории.

Добавим, что статус резидента Арктической зоны могут получить субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели), которые планируют создать на территории новое производство или новый вид деятельности с общим объёмом капиталовложений не менее одного миллиона рублей, а также с обязательным условием создания новых рабочих мест.

Предлагаемые изменения депутаты единогласно поддержали, рекомендовав принять соответствующее решение на очередной сессии городского Совета.