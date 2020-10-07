Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

По данным оперштаба в понедельник, 5 октября, в крае было зафиксировано 120 новых случаев, сегодня же эта цифра увеличилась до 158. Лидером остаётся Красноярск – 48, далее Ачинск – 19 и Емельяновский район – 11. В Норильске за прошедшие сутки зарегистрировано девять заболевших. За всю пандемию в регионе - 20 882 случая заболевания.

Выписали за сутки 82 человека в крае. И три летальных исхода.

Напомним, что в России за прошедшие сутки зафиксировано 11 115 новых случаев, что является рекордной цифрой с 30 августа.