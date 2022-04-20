Результаты ЕГЭ с этого года можно будет узнать и на портале «Госуслуги»

Чтобы узнать результаты экзаменов, выпускникам необходимо авторизоваться на сайте и перейти в раздел «Документы» подраздела «Образование». Данная опция будет доступна как в мобильном приложении портала, так и в веб-версии. Сейчас воспользоваться услугой уже могут те, кто сдавал Единый государственный экзамен в досрочный период.

Кроме того, ознакомиться с результатами ЕГЭ можно на сайте Рособрнадзора.