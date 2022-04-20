МАУ ИЦ «Норильские новости»

Результаты ЕГЭ с этого года можно будет узнать и на портале «Госуслуги»

Результаты ЕГЭ с этого года можно будет узнать и на портале «Госуслуги»

Главная / Новости / Общество

Результаты ЕГЭ с этого года можно будет узнать и на портале «Госуслуги»

Новая услуга будет доступна для жителей всех регионов страны.

Результаты ЕГЭ с этого года можно будет узнать и на портале «Госуслуги»

Чтобы узнать результаты экзаменов, выпускникам необходимо авторизоваться на сайте и перейти в раздел «Документы» подраздела «Образование». Данная опция будет доступна как в мобильном приложении портала, так и в веб-версии. Сейчас воспользоваться услугой уже могут те, кто сдавал Единый государственный экзамен в досрочный период.

Кроме того, ознакомиться с результатами ЕГЭ можно на сайте Рособрнадзора.

Фото Ирина Яринская
20 апреля в 15:44 230
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также