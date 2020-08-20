Результаты опроса для молодёжи до 25 лет

В исследовании говорится: «Почти 70% российской молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет подрабатывают или прямо сейчас ищут подработку. Каждый четырнадцатый рассматривает для себя подработку в такси. Среди молодых мужчин подрабатывать таксистом готов каждый восьмой, среди девушек - только каждая двадцатая опрошенная».

А если подробнее, то 15% опрошенных ещё даже не задумывались об этом вопросе. 33% находятся в активном поиске. А 92% респондентов являются студентами высших учебных заведений.

Так, например, 43% молодёжи рассматривает должность водителя в такси, но на короткий срок, так сказать в качестве подработки. А самыми популярными профессиями у опрошенных стали официант или бариста, продавец-консультант, репетитор, курьер или специалист call-центра.