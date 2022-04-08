Риелтора, отбывающего срок за обман клиентов, уличили в новом факте мошенничества

На протяжении длительного времени злоумышленница сообщала клиентам ложные сведения о якобы организованной ею работе по оформлению недвижимости и под предлогами необходимости оплаты различных госпошлин и прочих юридических действий получила от них около 276 тысяч рублей.

Во время следствия был доказан ещё один факт мошенничества, совершённый в 2019 году. К женщине по рекомендации знакомых обратился житель Кайеркана. У мужчины накопился большой долг по квартплате, и он решил продать жилплощадь, чтобы его погасить. По доверенности владельца риелтор продала квартиру, однако деньги хозяину не отдала, а распорядилась ими по своему усмотрению. Ущерб, причиненный собственнику, составил более 160 тысяч рублей.

Мужчина заподозрил неладное, когда увидел, что в его квартире, денег за которую он ещё не получил, поменяли окна. К тому же с зарплаты мужчины стали удерживаться денежные средства за долги по коммунальным платежам. Он попытался связаться с риелтором, но женщина перестала выходить на связь.

В апреле прошлого года злоумышленница предстала перед судом и была приговорена к четырём годам лишения свободы. Сейчас женщина отбывает срок в СИЗО.