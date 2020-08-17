Риелтор-стажер скрылась с деньгами клиентки

В полицию поступило заявление о факте мошенничества. Девушка рассказала, что обратилась в риелтерскую фирму для помощи в оформление ипотеки. Её вопросом занялась 47-летняя женщина, которая проходила стажировку в этом агентстве. За свои услуги женщина запросила 80 тысяч рублей.

На момент заключения сделки женщина престала отвечать на звонки. После обращения в банк стало ясно, что заявка в банк и не поступала.

Оперативная служба быстро установила личность мошенницы. В ходе следствия выяснилось, что полномочий на оказание данного рода услуг у неё не было. В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье 159 часть вторая УК РФ. Риелтору грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Деньги пострадавшей вернули.