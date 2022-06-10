Ряд муниципальных программ будет скорректирован

В частности, финансирование программы «Защита населения и территории от ЧС» предлагается уменьшить более чем на 71,1 млн рублей. В том числе из-за экономических санкций не будет приобретена техника для резервного энергообеспечения социальных объектов (бортовой КАМАЗ и четыре дизельных электроагрегата). Из-за изменений федеральных требований к оснащению спасотрядов около 24,2 млн рублей, запланированных на приобретение передвижного комплекса для ликвидации последствий разливов нефтепродуктов, направят на приобретение другой техники и оборудования – пневмокаркасного ангара для хранения внедорожной техники, используемой при проведении аварийно-спасательных работ, а также оборудования и мебели для единой дежурно-диспетчерской службы. По итогам корректировки общий объём финансирования данной программы составит порядка 633,2 млн рублей.

А вот финансирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия», напротив, необходимо увеличить – на ~13,2 млн рублей. Так, в связи с ростом цен на приобретение мебели и оборудования для работы народной дружины потребуется на ~3,1 млн рублей больше, чем планировалось. Ещё около 10 млн рублей необходимо, чтобы привести в порядок помещения пунктов охраны общественного порядка, где расположатся в том числе народные дружинники. После корректировки общий объём финансирования этой муниципальной программы составит порядка 110 млн рублей.

Увеличится и объём финансирования программы «Благоустройство территории» – более чем на 21,5 млн рублей. Дополнительные средства в размере ~5,8 млн рублей направят на завершение обустройства площадки для выгула собак на пересечении улиц Хантайской и Лауреатов. ~15,8 млн рублей дополнительно направят на благоустройство посёлка Снежногорск в части архитектурно-художественного оформления территорий общего пользования и объектов инфраструктуры. После корректировки объём финансирования муниципальной программы составит ~477,3 млн рублей.

Больше бюджетных средств – на ~78,4 млн рублей – потребуется на разработку проектно-сметной документации на модернизацию объектов коллекторного хозяйства в рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска». Речь идёт о коллекторах по ул. Талнахской (от ул. Ленинградской до ул. Анисимова), ул. Лауреатов, ул. Бауманской (от кольца до ул. Бауманской, 2), ул. Набережная Урванцева. Строительно-монтажные работы на этих объектах планируется начать в 2023 году. После корректировки объём финансирования данного мероприятия муниципальной программы в целом составит около 490 млн рублей.

Согласовав все предложенные изменения, члены комиссии рекомендовали учесть их при корректировке бюджета территории на ближайшей сессии городского Совета.