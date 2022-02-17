МАУ ИЦ «Норильские новости»

Родители норильских школьников сняли видеоролик в поддержку организации горячего питания в школах

Родители норильских школьников сняли видеоролик в поддержку организации горячего питания в школах

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Родители норильских школьников сняли видеоролик в поддержку организации горячего питания в школах

Работа победила в одной из номинаций городского конкурса «Здоровое питание – здоровые школьники!».

Родители норильских школьников сняли видеоролик в поддержку организации горячего питания в школах

Создателями ролика стала инициативная группа родителей учеников школы № 43. Задача активистов - тщательно следить за тем, что попадает на столы к их детям. Они берут пробы с готовых блюд, следят за подачей, а также полностью поддерживают инициативу по введению бесплатного горячего питания для начальной школы.

В число победителей конкурса вошла и команда из школы № 48. В видеоролике с театрализованной рекламной миниатюрой о школьной столовой ребята рассказали, почему горячие завтраки и обеды полезнее вредных перекусов. Лучший дизайн школьного меню предложили ребята из школы № 42, первое место среди фоторабот досталось ученикам школы № 38.

Фото Денис Кожевников
17 февраля в 16:20 340
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