Родители вернули около 6 млрд рублей за покупку путёвок по программе детского кешбэка

Программа стартовала 31 марта и продлится до конца лета. Из федерального бюджета на её реализацию выделено 7,5 млрд рублей.

«Повышение доступности отдыха внутри страны – одна из приоритетных задач. Программа компенсации половины стоимости путёвки в детский лагерь вошла в число оперативных мер правительства по поддержке граждан и экономики, утверждённых Михаилом Мишустиным. Сегодня, в преддверии летних каникул, мы видим, что родители заранее позаботились об организации отдыха своих детей. Приобретено уже более 420 тысяч путёвок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 млрд рублей. На карты «Мир» в виде кешбэка родителям вернулось почти шесть млрд рублей», – сказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В прошлом году с 50% скидкой в детских лагерях отдохнуло свыше 400 тысяч ребят. На реализацию программы детского кешбэка из федерального бюджета выделили 5 млрд рублей.