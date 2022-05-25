Родители вернули около 6 млрд рублей за покупку путёвок по программе детского кешбэка
Родители вернули около 6 млрд рублей за покупку путёвок по программе детского кешбэка
В этом году программа была возобновлена по поручению президента России Владимира Путина. Она даёт родителям возможность вернуть родителям половину стоимости при покупке путёвок в детские лагеря.
Программа стартовала 31 марта и продлится до конца лета. Из федерального бюджета на её реализацию выделено 7,5 млрд рублей.
«Повышение доступности отдыха внутри страны – одна из приоритетных задач. Программа компенсации половины стоимости путёвки в детский лагерь вошла в число оперативных мер правительства по поддержке граждан и экономики, утверждённых Михаилом Мишустиным. Сегодня, в преддверии летних каникул, мы видим, что родители заранее позаботились об организации отдыха своих детей. Приобретено уже более 420 тысяч путёвок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 млрд рублей. На карты «Мир» в виде кешбэка родителям вернулось почти шесть млрд рублей», – сказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В прошлом году с 50% скидкой в детских лагерях отдохнуло свыше 400 тысяч ребят. На реализацию программы детского кешбэка из федерального бюджета выделили 5 млрд рублей.