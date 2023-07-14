Родники мои серебряные, золотые мои россыпи...
Родники мои серебряные, золотые мои россыпи...
В талнахском культурно–досуговом центре торжественно открыли стену памяти Владимира Высоцкого.
Культурно–досуговый центр им. Высоцкого стал победителем конкурса «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Грантовые средства позволят учреждению реализовать инициативу, посвящённую популяризации творчества знаменитого поэта, певца, актёра театра и кино, чьё имя носит учреждение. Одним из ключевых мероприятий проекта стала церемония открытия арт–объекта «Стена памяти Владимира Высоцкого», созданного художником Михаилом Парсовым.
– Работа над скульптурной композицией была очень ответственной и интересной. Ещё в старших классах я стал увлекаться творчеством Владимира Высоцкого, дома была коллекция его пластинок. Я очень часто их слушал, когда садился рисовать. Вот и проект, посвящённый Высоцкому, создавался под его песни. Когда работал над эскизом, перечитал ещё и воспоминания друзей Владимира Семёновича. Для меня Высоцкий — творческий ориентир: он мог передавать большой спектр эмоций и поразительно верно рассказывать о событиях, в которых лично не участвовал. Мне очень нравятся его роли в кинемато-графе и театре. Пересматривал их в период создания скульптуры, вдохновляясь уникальной, талантливой и безумно работоспособной личностью. Высоцкий отдавал себя творчеству без остатка. Тёмная трещина у левого плеча скульптуры как раз и символизирует этот душевный надрыв, — поделился Михаил Парсов.
Барельеф художник вырезал из 60–килограммового сувеля — нароста на берёзе. Почти год назад автор привёз его из экспедиции в посёлок Бор Туруханского района. Выбор материала определил и форму исполнения композиции: сувель выпуклый снаружи и плоский в месте прилегания к стволу берёзы.
Обсуждение проекта и создание эскиза заняли чуть больше двух месяцев, а непосредственную работу над скульптурой — резьбу и монтаж, Михаил Парсов выполнил за две с половиной недели. Открытие арт–объекта станет настоящим подарком всем поклонникам творчества легендарного барда, уверен художник.
Торжественную церемонию предваряли песни Высоцкого, исполненные как в записи, так и вживую под аккомпанемент гитары. В фойе культурно–досугового центра гости изучали основные этапы биографии поэта и архивные фотографии Владимира Семёновича, размещённые на стендах фотовыставки. Открыла мероприятие директор КДЦ им. Высоцкого Наталия Руссу:
– Хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня к нам. Выражаю признательность Михаилу Парсову за неординарный и творческий подход к созданию арт–объекта. Спасибо «Норникелю» за поддержку проекта «Молодёжь поёт Высоцкого», приуроченного к 85–летнему юбилею барда. Мне кажется очень символичным то, что эта памятная дата совпала с 70–летием со дня присвоения Норильску статуса города, и то, что открытие арт–объекта проходит именно на праздничной неделе. До сих пор ведутся споры о том, бывал ли Высоцкий в Талнахе. Но совершенно ясно одно — судьба района навсегда будет связана с именем выдающегося поэта и исполнителя!
С приветственным словом к участникам церемонии обратилась Наталья Дунаева, начальник управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ ЗФ «Норникеля»:
– Несколько лет назад ВЦИОМ спрашивал у россиян, кто для них является кумиром XX века. С удивлением узнала, что после Юрия Гагарина, которого отметило большинство респондентов, на втором месте Высоцкий. Этот факт лучше всего иллюстрирует масштаб его личности и таланта. Владимир Семёнович создал более 600 песен, сыграл 30 ролей в кино и 15 — в театре. В его творчестве каждый найдёт что–то близкое и личное. Для меня Высоцкий — это яркие детские воспоминания о норильском лете, когда из открытых окон лились его песни. Тогда город активно застраивался, и новый этап развития Норильска пройдёт под те же аккорды. Это обнадёживает. И я рада, что благодаря грантовой поддержке «Норникеля» удаётся сохранять поистине историческое наследие.
Мы спросили у талнахчан, какую песню Высоцкого они любят больше всего. Называли и «Скалолазку», и «Белое безмолвие», и лиричную «Здесь лапы у елей дрожат на весу...». Тем, думается, и прославлен Владимир Семёнович — его песни в России знают, ценят, помнят и будут помнить.