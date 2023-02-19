Родные высоты

Автор проекта — победитель конкурса Фонда президентских грантов Дмитрий Орлов хочет подарить норильчанам возможность почувствовать себя настоящими покорителями гор, проверить себя на прочность и насладиться прекрасными видами. Он занимается восхождениями больше половины жизни. И профессию себе выбрал по душе — промышленный альпинист. На Севере Дмитрий с 2015 года, и за это время вместе со своей командой он разработал два маршрута на гору Большую Барьерную. Именно на эти туристические тропы Дмитрий приглашает желающих старше 14 лет, не имеющих медицинских противопоказаний. Перед походом в горы участников подробно проинструктируют по технике безопасности и научат обращаться со снаряжением. Длительность одного восхождения не больше одного выходного дня.

Как рассказал на презентации проекта его автор, до июня 2024 года предстоит поднять 18 групп по десять новичков. У желающих есть две весны и одна зима, чтобы стать участниками проекта. Участие бесплатное. Весна в Норильске — идеальное время для альпинизма, говорит Дмитрий. Зимой из–за экстремально низких температур продолжительные пешие прогулки приносят мало удовольствия, а летом из–за разрушения пород они небезопасны.

В планах у команды квалифицировать ещё три маршрута в районе Талнахских и Ламских гор. Проект «Делаем горы ближе» мог так и остаться красивой задумкой Дмитрия Орлова, которому «гораздо проще по вертикальной стене лезть наверх, чем сидеть за компьютером». За активную поддержку идеи он поблагодарил членов местного отделения Русского географического общества, Федерацию скалолазания и альпинизма, Агентство развития Норильска, Клуб исследователей Таймыра, Норильск ТВ и администрацию города. Главный специалист отдела развития туризма управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма администрации города Норильска Раиса Кузьмичева рассказала журналистам, что работа по поддержке общественных инициатив — задача, поставленная Дмитрием Карасевым, действенным инструментом решения этой задачи являются именно грантовые конкурсы:

– Грантовые средства — отличное финансовое подспорье для тех, кто не знает, с чего начать, но горит идеями. Норильск окружён горами. И альпинизм как вид экологического, спортивного туризма, я считаю, необходим городу. Мы были рады помочь Дмитрию. Если некоммерческие организации, предприниматели и физические лица хотят реализовать туристический проект, но не знают, с чего начать, то они могут обратиться в отдел развития туризма администрации города, им обязательно помогут. Специалисты проконсультируют, дадут советы, помогут заполнить заявку, окажут информационное и методическое сопровождение.