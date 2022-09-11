Роман Сербин, председатель комиссии по городскому хозяйству, принял участие в выборах депутатов в горсовет

«Сегодня жители нашего города выбирают депутатов в городской Совет, людей, которые будут принимать решения, направленные на развитие и процветание нашего города. У нас на ближайшие годы запланированы огромная программа по изменению облика города, масштабное строительство, ремонты. И конечно, на новый созыв мы все возлагаем большие надежды, потому что работы предстоит очень много. Я хотел бы пожелать будущим депутатам городского Совета удачи, а главное — не терять связь со своими избирателями, постоянно общаться. Кто, как не жители Норильска, знает, что нужно сделать в нашем городе, чтобы в нём жилось комфортно, безопасно и счастливо», — отметил Роман Сербин.