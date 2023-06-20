Роман Сотников проведёт личный приём граждан в Норильске

27 июня с 15.00 до 17.00 первый заместитель министра строительства Красноярского края проведёт выездной личный приём граждан в общественной приёмной губернатора Красноярского края.

Мероприятие пройдёт по адресу: Ленинский проспект, 21, первый этаж.

Предварительная запись ведётся по телефону: 46-90-90.

При личном приёме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.