Росгвардейцы сняли группу рыбаков с дрейфующей льдины

Как выяснилось, льдина откололась от берега во время выхода из Дудинского морского порта атомного ледокола «Таймыр». Младший лейтенант полиции Сергей Сильченко и старший сержант полиции Роман Коновалов, воспользовавшись судном на воздушной подушке, поспешили к попавшим в беду людям. Вместе с представителями МЧС росгвардейцы эвакуировали с дрейфующей льдины пять человек, жизнь и здоровье рыбаков вне опасности.