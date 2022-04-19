МАУ ИЦ «Норильские новости»

Росгвардейцы сняли группу рыбаков с дрейфующей льдины

Росгвардейцы сняли группу рыбаков с дрейфующей льдины

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Росгвардейцы сняли группу рыбаков с дрейфующей льдины

Сообщение о ЧП поступило на пункт централизованной охраны в понедельник вечером.

Росгвардейцы сняли группу рыбаков с дрейфующей льдины

Как выяснилось, льдина откололась от берега во время выхода из Дудинского морского порта атомного ледокола «Таймыр». Младший лейтенант полиции Сергей Сильченко и старший сержант полиции Роман Коновалов, воспользовавшись судном на воздушной подушке, поспешили к попавшим в беду людям. Вместе с представителями МЧС росгвардейцы эвакуировали с дрейфующей льдины пять человек, жизнь и здоровье рыбаков вне опасности.

19 апреля в 17:30 610
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