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Роспотребнадзор изменил правила въезда в страну для россиян

Роспотребнадзор изменил правила въезда в страну для россиян

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Роспотребнадзор изменил правила въезда в страну для россиян

Привитым от коронавируса гражданам не потребуется сдавать ПЦР-тест по прибытии в Россию.

Роспотребнадзор изменил правила въезда в страну для россиян

С 7 июля гражданам, имеющим сертификат о вакцинации от COVID-19, полученный в течение последних 12 месяцев, либо подтверждающие документы о перенесённом заболевании коронавирусом в течение последних шести месяцев, сдавать ПЦР-тест по прибытии в страну не нужно.

Непривившиеся россияне обязаны будут сдать ПЦР-тест при возвращении из-за рубежа. До получения результатов им необходимо будет соблюдать режим самоизоляции.

Фото Ирина Яринская
7 июля в 11:16 620
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