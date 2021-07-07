Роспотребнадзор изменил правила въезда в страну для россиян

С 7 июля гражданам, имеющим сертификат о вакцинации от COVID-19, полученный в течение последних 12 месяцев, либо подтверждающие документы о перенесённом заболевании коронавирусом в течение последних шести месяцев, сдавать ПЦР-тест по прибытии в страну не нужно.

Непривившиеся россияне обязаны будут сдать ПЦР-тест при возвращении из-за рубежа. До получения результатов им необходимо будет соблюдать режим самоизоляции.