Роспотребнадзор: «Масочный режим может быть отменён уже в текущем году»

Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, отметила, что Россия придёт к отмене масочного режима в этом году только в том случае, если граждане уже сегодня будут соблюдать все профилактические меры. Также она добавила, что данная возможность появится, когда у 60–70% населения сформируется иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

– Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости. Это косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате развернувшейся широкомасштабной вакцинации, — уточнила Наталья Пшеничная.