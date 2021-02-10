МАУ ИЦ «Норильские новости»

Роспотребнадзор: «Масочный режим может быть отменён уже в текущем году»

Роспотребнадзор: «Масочный режим может быть отменён уже в текущем году»

Главная / Новости / Общество

Роспотребнадзор: «Масочный режим может быть отменён уже в текущем году»

Но для этого уже сегодня нужно не пренебрегать профилактическими мерами.

Роспотребнадзор: «Масочный режим может быть отменён уже в текущем году»

Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, отметила, что Россия придёт к отмене масочного режима в этом году только в том случае, если граждане уже сегодня будут соблюдать все профилактические меры. Также она добавила, что данная возможность появится, когда у 60–70% населения сформируется иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

– Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости. Это косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате развернувшейся широкомасштабной вакцинации, — уточнила Наталья Пшеничная.

Фото Ирина Яринская
10 февраля в 10:56 560
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также