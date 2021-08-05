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Роспотребнадзор напоминает потребителям, на что нужно обратить внимание при покупке парфюмерии на разлив

Роспотребнадзор напоминает потребителям, на что нужно обратить внимание при покупке парфюмерии на разлив

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Роспотребнадзор напоминает потребителям, на что нужно обратить внимание при покупке парфюмерии на разлив

У любителей люксового парфюма популярен так называемый «распив духов» - это создание отливантов с целью экономии при покупке нишевой продукции. Отливант - селективный оригинальный парфюм, перелитый в атомайзеры. «Распив» выгоден и удобен, так как можно пробовать различный парфюм без лишних трат.

Роспотребнадзор напоминает потребителям, на что нужно обратить внимание при покупке парфюмерии на разлив

Технология разлива проста - распылитель вскрывают и разливают по атомайзерам (флаконам для хранения) объёмом от двух до 100 мл. Тут покупательницы предварительно договариваются, кому какой необходим. Чаще всего дамы выбирают объём 5-10 мл. Флакон может иметь распылитель, роллер или простую откручивающуюся крышку.

Духи на разлив - разливные духи - являются более бюджетным вариантом (масс-маркетом). Их редко изготавливают по классическим рецептурам. В этом парфюме нет чёткой структуры духов в виде нот.

Для маркировки разливных духов необходимо:

- получить код маркировки на основной флакон, из которого разливают духи, указав объём тары;

- при розничной продаже отсканировать код маркировки, при выбивании чека указать продаваемый объём. На маленькие флаконы коды маркировки наносить не нужно.

С 1 октября 2020 года постановлением правительства РФ введена обязательная маркировка духов и туалетной воды.

Под обязательную маркировку не попадают:

тестеры и пробники духов и туалетной воды объёмом до пяти мл;

выставочные и экспериментальные образцы;

духи в виде кремов или в твёрдом виде (в том числе карандаши).

Для проверки легальности товара необходимо установить на мобильное устройство приложение «Честный ЗНАК» и с его помощью просканировать код маркировки товара. При сканировании покупатель получает информацию о легальности товара, а также данные о товаре и производителе.

Если при проверке через приложение «Честный ЗНАК» выявлена ошибка кода, информация о товаре отсутствует, либо товар не соответствует описанию в приложении, то потребитель вправе сообщить о выявленном нарушении.

За оборот немаркированного товара либо нарушение порядка её маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена административная (статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность.

Фото из открытых источников
5 августа в 10:20 470
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