Роспотребнадзор напомнил об антиковидных мерах при пассажирских перелётах

Самое простое – это ношение маски и перчаток во время всего полёта. Если пассажир не активно передвигается по салону, то риск заражения у него только от соседей и бортпроводников, которые также на протяжение всего полёта находятся на борту в масках и перчатках. Напомним, что в салоне самолёта воздух обновляется каждые три минуты сверху вниз. Половина его забирается из-за борта, а вторая с помощью НЕРА-фильтров, которые на 99% очищают воздух от вирусов.

Также специалисты Роспотребнадзора напоминают всем пассажирам:

1.В условиях пандемии проходить регистрацию на рейс лучше онлайн.

2.Для облегчения дыхания в маске необходимо выбрать комфортную одежду, которая не будет сковывать движение.

3.Не забудьте взять с собой в путешествие антисептические салфетки и санитайзер допустимого объёма для обработки рук и поверхностей.

4.На территории аэропорта и самолёта необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

5.Минимизировать передвижение на территории аэропорта без особой надобности для сокращения рисков заражения.

6.Не забывайте каждые 2-3 часа менять защитные маски, в случае намокания маски поменять её незамедлительно.

7.Избегайте близкого контакта с пассажирами.

Для пассажиров, прибывших в Россию из зарубежа, согласно законодательству в течение трёх календарных дней необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на портале Госуслуги. Отметим, что до получения результатов тестирования граждане должны соблюдать режим самоизоляции.