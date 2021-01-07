Роспотребнадзор напомнил об антиковидных мерах при пассажирских перелётах
Роспотребнадзор напомнил об антиковидных мерах при пассажирских перелётах
Полезные рекомендации специалисты опубликовали на официальном сайте ведомства.
Самое простое – это ношение маски и перчаток во время всего полёта. Если пассажир не активно передвигается по салону, то риск заражения у него только от соседей и бортпроводников, которые также на протяжение всего полёта находятся на борту в масках и перчатках. Напомним, что в салоне самолёта воздух обновляется каждые три минуты сверху вниз. Половина его забирается из-за борта, а вторая с помощью НЕРА-фильтров, которые на 99% очищают воздух от вирусов.
Также специалисты Роспотребнадзора напоминают всем пассажирам:
1.В условиях пандемии проходить регистрацию на рейс лучше онлайн.
2.Для облегчения дыхания в маске необходимо выбрать комфортную одежду, которая не будет сковывать движение.
3.Не забудьте взять с собой в путешествие антисептические салфетки и санитайзер допустимого объёма для обработки рук и поверхностей.
4.На территории аэропорта и самолёта необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
5.Минимизировать передвижение на территории аэропорта без особой надобности для сокращения рисков заражения.
6.Не забывайте каждые 2-3 часа менять защитные маски, в случае намокания маски поменять её незамедлительно.
7.Избегайте близкого контакта с пассажирами.
Для пассажиров, прибывших в Россию из зарубежа, согласно законодательству в течение трёх календарных дней необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на портале Госуслуги. Отметим, что до получения результатов тестирования граждане должны соблюдать режим самоизоляции.