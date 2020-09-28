Роспотребнадзор опубликовал правила защиты от COVID-19

Первое и главное правило — чаще мойте руки с мылом. Если нет возможности этого сделать, то можно использовать санитайзер или антибактериальные салфетки. Помимо этого, необходимо очищать и дезинфицировать поверхности.

Не забывайте о социальной дистанции — 1,5 метра. Избегайте контакта грязных рук со слизистыми глаз, носа и рта. В общественных местах и общественном транспорте обязательно надевайте маску, чтобы уменьшить риск заболевания. При чихании и кашле используйте одноразовые платки.

В здоровом теле — здоровый дух. Ведите здоровый образ жизни — соблюдайте режим сна, правильно питайтесь, занимайтесь спортом.

Для чего нужна защитная маска? Для защиты органов дыхания от распространения вируса. Носить маску необходимо не только в местах массового скопления людей, но и при контакте с больными острой респираторной вирусной инфекцией. Маска должна полностью закрывать рот и нос. Не забывайте, что одноразовые маски повторно использовать нельзя.

В случае заболевания ОРВИ, гриппом или коронавирусной инфекцией стоит остаться дома и обратиться за медицинск