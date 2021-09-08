Роспотребнадзор ответил на самые актуальные вопросы о вакцинации

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины - «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона». Все они эффективны и безопасны. Однако при наличии хронических заболеваний или иных особенностей здоровья по поводу выбора вакцины необходимо проконсультироваться с врачом.

Даже если человек переболел COVID-19, ему всё равно лучше привиться. После болезни у человека развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, сколько он длится и достаточно ли хорошо вы защищены. Как доказали учёные, прививка обеспечивает более надёжную защиту. В Роспотребнадзоре отмечают, что поставить прививку можно через полгода после выздоровления.

Также существует миф о том, что вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК. Однако это не так. Ни один из препаратов против COVID-19 никак не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. Вакцины «знакомят» иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, те «запоминают» их и начинают вырабатывать антитела для защиты от вируса.

Кроме того, вакцинация никак не отражается на репродуктивной функции. Российские вакцины от коронавируса прошли все необходимые испытания по оценке влияния на потомство, и негативных последствий выявлено не было.

С появлением новых штаммов совершенствуется и вакцина. Эксперты по всему миру постоянно изучают то, как ведут себя новые вариации вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс, не обнаружено. Но если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких штаммов, состав вакцин всегда можно изменить.

Однако стоит отметить, что даже после вакцинации гражданам стоит соблюдать все превентивные меры.

Также важно знать, что вакцина не может вызвать положительный результат теста. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Роспотребнадзор напоминает, что при появлении температуры, слабости и других симптомов после прививки допускается симптоматическая терапия - можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.