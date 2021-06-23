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Роспотребнадзор ответил на самые распространённые вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса

Роспотребнадзор ответил на самые распространённые вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса

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Роспотребнадзор ответил на самые распространённые вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса

В Красноярском крае продолжается прививочная кампания против COVID-19. Естественно, у многих жителей региона есть вопросы по поводу вакцинации. На них краевое отделение Роспотребнадзора дало ответы.

Роспотребнадзор ответил на самые распространённые вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса

Первое, чего боятся граждане, - это реакция организма на вакцину: могут ли подняться температура или проявиться аллергия? Реакция на препарат у каждого индивидуальна, поясняют специалисты. Если после прививки у вас повысилась температура, допускается симптоматическая терапия. А если вы аллергик, об этом обязательно нужно сообщить врачу перед вакцинацией. Также в Роспотребнадзоре отметили, что перед процедурой не следует принимать антигистаминные средства, чтобы уменьшить вероятность побочных эффектов, избежать боли и отёка в месте укола.

Перед тем как поставить прививку, никакие анализы сдавать не нужно. Главное, чтобы в этот день у человека было хорошее самочувствие и отсутствовали признаки респираторных заболеваний. Чтобы уменьшить волнение, можно принять успокоительное.

Зачастую граждане опасаются вакцинироваться из-за наличия у них хронических заболеваний. Но как раз им стоит сделать это в первую очередь, так как они находятся в зоне повышенного риска.

В заключение в ведомстве отметили, что если после постановки первого компонента вакцины пациент всё-таки заразился ковидом, то ставить второй компонент не нужно.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
23 июня в 11:13 1050
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