Роспотребнадзор разъяснил, как пройдут новогодние праздники в детских садах региона

Глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев пояснил, что сегодня, согласно санитарному законодательству, в детсадах запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а также с привлечением лиц из иных организаций. В то же время не установлен запрет на проведение праздников в рамках одной дошкольной группы, так же, как и не установлены требования к ограничению входа в детский сад.

«Посещение дошкольных организаций родителями возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий, включающих: термометрию с использованием бесконтактных термометров при входе в детсад, обработку рук спиртсодержащими антисептиками, соблюдение социального дистанцирования, использование в период нахождения в дошкольной организации масок, респираторов, перчаток», — написал Дмитрий Горяев.

Он также добавил, что окончательное решение по проведению предновогодних мероприятий в отдельных группах с участием в них родителей администрация дошкольного учреждения принимает самостоятельно.