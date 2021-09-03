Роспотребнадзор рекомендует жителям Красноярья повторно привиться от кори, пневмококка и гепатита

Повторная вакцинация требуется от гепатита А и В, кори, краснухи, пневмококковой инфекции. Эти заболевания нередко имеют серьёзные последствия, а прививка может уберечь от болезни.

От пневмококка в первую очередь необходимо привиться людям, которые часто болеют.

«Пневмококк более чем у половины людей является компонентом нормальной флоры дыхательных путей и проявляет себя в момент любой респираторной инфекции в виде осложнений - гнойного отита, гайморита, фарингита и даже пневмонии», - пояснили в Роспотребнадзоре.

А ветряная оспа особенно опасна для взрослых. Заболевание может привести к тяжёлым осложнениям и даже летальному исходу.