Роспотребнадзор рекомендует жителям Красноярья повторно привиться от кори, пневмококка и гепатита
Роспотребнадзор рекомендует жителям Красноярья повторно привиться от кори, пневмококка и гепатита
В ведомстве отмечают, что сделать прививки нужно не только детям, но и взрослым, так как иммунитет со временем ослабевает.
Повторная вакцинация требуется от гепатита А и В, кори, краснухи, пневмококковой инфекции. Эти заболевания нередко имеют серьёзные последствия, а прививка может уберечь от болезни.
От пневмококка в первую очередь необходимо привиться людям, которые часто болеют.
«Пневмококк более чем у половины людей является компонентом нормальной флоры дыхательных путей и проявляет себя в момент любой респираторной инфекции в виде осложнений - гнойного отита, гайморита, фарингита и даже пневмонии», - пояснили в Роспотребнадзоре.
А ветряная оспа особенно опасна для взрослых. Заболевание может привести к тяжёлым осложнениям и даже летальному исходу.