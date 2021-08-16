Роспотребнадзор запускает горячую линию по теме «Качество и безопасность детских товаров, школьных принадлежностей»

С 16 по 27 августа специалисты ведомства проводят консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также рассказывают о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров.

Получить консультацию можно по телефонам горячей линии единого Консультационного Центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, работает круглосуточно (звонок по России бесплатный); управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8 (391) 226-89-50, территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске 8 (3919) 46-90-82, в рабочие дни: с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Оставить обращение можно на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в разделе: «Приём обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц».