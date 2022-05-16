Росреестр продолжает развивать электронные услуги

К концу 2030 года планируется увеличить долю электронных услуг по кадастровому учёту и регистрации прав до 95%. Развитие электронных услуг для Росреестра является главной задачей, и для этого в ведомстве проводится целый комплекс мероприятий. Управление делает акцент на развитие бесконтактных технологий взаимодействия с потребителями государственных услуг, именно поэтому сейчас созданы электронные сервисы, благодаря которым государственные услуги Росреестра можно получить в электронном виде в режиме 24/7, не подстраиваясь под график приёма в МФЦ.

К концу 2023 года Росреестр планирует интегрировать все свои сервисы с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Красноярский Росреестр также активно проводит мероприятия по популяризации электронных услуг. Итогом является увеличение доли электронных услуг Росреестра. Так, в 2021 года доля электронных услуг по кадастровому учёту и регистрации прав составляла 28%, а на 1 мая нынешнего года выросла практически в два раза и достигает 45%. Доля ипотечных сделок в электронном виде в 2021 году составляла 37%, сегодня - 89%. Ещё один важный показатель — это регистрация договоров долевого участия. Если в прошлом году доля электронной регистрации достигала 21%, то сейчас – 61 %, то есть почти в три раза больше.