России важен каждый

Ты узнаешь его из тысячи

Изначально перепись планировалось провести в октябре 2020 года, ровно через 10 лет после предыдущей, однако из–за пандемии её перенесли сначала на апрель, а затем на октябрь 2021 года.

Отличить переписчиков можно по экипировке. При себе они будут иметь нагрудное удостоверение, сумку–портфель синего цвета с надписью «Росстат», шарф сине–красной расцветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой жилет со светоотражающими полосами и логотипом переписи. Будет у них и планшет со специальной программой переписи. Обязателен также паспорт.

В случае сомнений звоните в ближайший переписной участок или участковому в отделение полиции, чтобы подтвердить личность переписчика. Сомнения должны вызвать просьбы показать ваш паспорт или любые другие документы, а также вопросы о владельцах жилья или вашем доходе.

Для граждан России и лиц, которые проживают в стране более одного года, подготовлены 33 вопроса. Из них 23 касаются социально–демографических характеристик (пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию) и 10 — о жилищных условиях. Для тех, кто проживает в России временно, предусмотрено 7 простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Самостоятельная работа

Первая отличительная особенность этой переписи — возможность самостоятельно заполнить анкеты с 15 октября по 8 ноября на портале «Госуслуги». По итогу опроса в личном кабинете у вас появится QR–код, который необходимо будет показать переписчику, посетившему вас по месту жительства.

Все, кто пройдёт анкетирование онлайн, получат подарки от партнёра Всероссийской переписи населения — Сбера. Для получения подарков на электронную почту и в личный кабинет госуслуг придёт цифровой код подтверждения и ссылка на сайт партнёра. Вход на сайт — по Сбер ID. Пройти авторизацию несложно, для этого не обязательно быть клиентом банка.

Ошибка исключена

Вместо бумажных опросных листов теперь используются современные технологии. О данном нововведении рассказал уполномоченный по вопросам переписи в Норильске Сергей Сурмай:

— Переписчики приходят с планшетами, содержащими специальную программу, которая в случае ошибки переписчика не даст поставить неправильный ответ. Планшеты работают в режиме офлайн. Каждый привязан к определенному переписчику и содержит список адресов, по которым необходимо пройти. В определённое время данные выгружаются на федеральный сервер. Планшеты и программное обеспечение российского производства. Имеется возможность удалённого администрирования. На случай кражи или неправомерного использования IT–специалисты могут девайс перепрошить, сменить пароль или совсем заблокировать. Оборудование прошло «боевое крещение» в августе этого года во время проведения сельскохозяйственной переписи.

Найти общий язык

Ещё одна особенность этой переписи: теперь можно указать две национальности и два родных языка для одного человека.

Как отметил руководитель Росстата Павел Малков, мы живём в многонациональной стране и велико количество семей, в которых родители или близкие родствен-ники представляют разные народы, поэтому гражданам даётся возможность указать свою принадлежность к нескольким национальностям.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин подчеркнул, что от полноты ответов и точности данных во многом зависит гармоничное развитие национальных и межэтнических отношений, поддержка редких этносов и языков.

Для Норильска и Таймыра это актуальное нововведение, учитывая многонациональный состав населения территории.

Добро пожаловать!

Если вы не зарегистрированы на портале «Госуслуги», принять участие в переписи можно, обратившись в многофункциональный центр (МФЦ) или посетив переписной участок. Для норильчан их организовано 54, включая Снежногорск. Они откроются во всех школах 23 октября. График работы: по субботам — с 17.00 до 19.00, по воскресеньям — с 12.00 до 14.00.

Ознакомиться с адресами переписных пунктов можно будет на официальном сайте города Норильск.рф.

В нашем городе в переписи заняты 400 человек, которые прошли специальное обучение. Проинструктированы переписчики и на случай неадекватного поведения граждан.

Вообще норильчане позитивно относятся к переписи. Многие проходят анкетирование на сайте «Госуслуги».

– Хочу сказать спасибо горожанам за активную гражданскую позицию, — поблагодарил жителей Сергей Сурмай.