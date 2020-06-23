Россия готова к Параду Победы

Торжественные шествия войск в честь 75-летия Великой Победы запланированы в 28 городах России, сообщает «Парламентская газета».

Подготовка к Параду Победы вошла в завершающую стадию: закончились тренировки, по всей стране прошли генеральные репетиции с участием боевой техники и парадных расчётов. По данным Минобороны, 24 июня военные парады пройдут в городах-героях, а также в городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. В общей сложности в торжествах будет задействовано почти две с половиной тысячи автомобильной, гусеничной и авиатехники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Пандемия нового коронавируса внесла в этом году коррективы в празднование 75-летнего юбилея Великой Победы. Впервые за последние несколько десятилетий 9 Мая Красная площадь была пуста: от прохождения военной техники и парадных расчётов в целях безопасности решено было отказаться.

В юбилейном Параде Победы в Москве примут участие около 14 тысяч военнослужащих, из которых 11 расчётов будут в форме военных лет, и 234 единицы современной и исторической техники. Механизированную часть Парада откроют 30 легендарных танков Т-34 и семь самоходных артиллерийских установок Су-100.

Традиционного после Парада шествия «Бессмертного полка» в этот день не будет, оно назначено на 26 июля.

В Норильске большинство мероприятий 24 июня будет проходить онлайн. В этот день в честь ветеранов во всех районах города, как и по всей стране, в течение одной минуты прозвучит гудок от транспортных средств в знак приверженности миру на всей земле. С 12 до 13 часов из всех городских громкоговорителей Норильска будет звучать радиогазета «Победный марш». В течение дня будет проходить акция «Голубь мира». А Музей Норильска 24 июня проведёт квест «История Победы».