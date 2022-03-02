Россия и Украина: есть ли шанс, что в ближайшее время за стол переговоров сядут президенты?

Как вчера сообщали РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», - сказал Зеленский. «Известия» пишут, что в интервью Reuters Владимир Зеленский 1 марта заявил, что, для того чтобы сесть за стол переговоров, сначала нужно прекратить огонь.

Вчера же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин осведомлен о результатах переговоров делегаций России и Украины, которые состоялись накануне в Гомельской области Белоруссии. Представитель Кремля подчеркнул, что «рано давать какие-то оценки». Вместе с тем он сказал, что разговор президентов РФ и Украины пока не планируется.

Зеленский, читаем всё в тех же «Известиях», высказался об отсутствии желаемого результата после переговоров с российской стороной. Украинский президент отметил, что на переговорах Россия озвучила свои позиции, Украина выдвинула встречные пункты для завершения войны. По его словам, Киев получил «некоторые сигналы».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, как сообщает RT также во вторник, что некие мощные силы желают сорвать переговоры между Россией и Украиной.

«Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай бог, чтобы Зеленский удержался (и его команда) и не скатился к слому переговорного процесса», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее белорусский президент назвал украинских и российских переговорщиков «просто красавцами».

Второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию операции в стране может пройти на белорусско-польской границе в среду, 2 марта. Об этом заявил близкий к соорганизаторам переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский, слова которого приводит РИА Новости. Его слова подтверждает и украинское издание «Главком», которое называет дату 2 марта со ссылкой на источники в украинской делегации.

Украина, по информации «Главкома» попросила установить «режим тишины», то есть приостановить российскую спецоперацию до среды, 2 марта, когда стороны запланировали «следующую встречу». Также украинская сторона потребовала прекращения огня и вывода российских сил. По данным издания, Россия отказалась приостановить спецоперацию на время переговоров.

Как пишет РБК, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 1 марта, что Вооруженные силы России продолжат выполнять операцию на Украине «до достижения поставленных целей».

ТАСС сообщает, со ссылкой на «Главком», что Россия якобы потребовала от Украины закрепить ее внеблоковый статус на уровне парламента с проведением референдума, признать Донецкую и Луганскую республики в административных границах соответствующих областей, вывести за скобки требование Киева о возвращении Крыма.

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