Россия продлила запрет на международные авиаперелёты

Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные авиаперелёты и въезд в Россию иностранных граждан. Меры были введены в связи с пандемией коронавируса. Агентство разослало соответствующую телеграмму аэропортам, сообщает Lenta.ru.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», – написано в документе. Его подлинность подтвердили источник в правительстве и представитель московского аэропорта Домодедово.

Собеседник издания в Белом доме пояснил, что подобные телеграммы выпускаются каждый месяц с конца марта, когда авиаперевозки за рубеж были приостановлены. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд за границу. При этом не исключено, что, если будет принято решение об открытии международного авиасообщения, в авиакомпании и аэропорты поступят новые телеграммы.

Напомним, Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.