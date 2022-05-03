Россия шаг за шагом

Европейское направление для российского туриста практически полностью закрыто из–за санкций. Да и в Азии не везде нас ждут. И даже если всё–таки удастся полежать под тенью пальмы, не факт, что получится вовремя вернуться на родину. Так что же делать, спросите вы? Откройте для себя Россию!

В нашей стране есть множество уникальных и доступных мест для любителей природных достопримечательностей и активных развлечений, которые стоят того, чтобы их посетить. Каждое из них уникально по–своему и может стать для туриста источником незабываемых впечатлений. О нескольких самых интересных мы попросили рассказать тревел–блогера Павла Макарова (macpava.online).

Павел — автор книги «Опыт путешественника в костюме» и воркшопа «Узнаваемый туристский бренд под ключ». Кстати, совсем недавно Агентством развития Норильска были организованы занятия для представителей нашего турбизнеса, где последние смогли прокачать свои навыки ведения социальных сетей.

Этот «путешественник в костюме» посетил 77 стран, без денег объехал автостопом Европу, путешествовал на авто из Москвы в Западную Африку. Каждый раз он придумывает необычные приключения — катается на сноуборде за танком, прыгает с парашютом, прошёл самый экстремальный маршрут в мире в горах Китая, от некоторых его экстремальных задумок мурашки по коже бегут. Итак, вперёд, по бескрайним просторам родной страны.

Гордый край

Кавказ — край, овеянный легендами и известный своими природными красотами. Для любителей активного отдыха особый интерес представляют Карачаево–Черкесия, Дагестан, Ингушетия и Кабардино–Балкария.

Посещать этот регион можно круглый год. Нужно учитывать, что кавказские горнолыжные курорты расположены на разных высотах, поэтому и длительность туристического сезона на них отличается. Не рекомендуется отправляться в эти места в межсезонье, пока не сформировался устойчивый снежный покров, если, конечно, вас не привлекают скандинавская ходьба, хайкинг или конные прогулки в ветреную и дождливую погоду.

Среди достопримечательностей выделяется ударный экраноплан–ракетоносец проекта 903 «Лунь», расположенный в городе Дербент в парке «Патриот». Его планировалось использовать для нанесения ракетного удара по кораблям противника. Но не случилось...

Решили покататься на катере по живописным местам и порыбачить? Добро пожаловать на Чиркейское водохранилище. Водную тему можно продолжить, посетив Чегемские или Софийские водопады. Последние располагаются на главной достопримечательности Архызского курорта — горе София.

Любителей альпинизма встретит величайшая горная вершина России — потухший более 5000 лет назад вулкан Эльбрус. На склонах горы расположено множество горнолыжных курортов. А для тех, кто желает сделать эпические снимки Кавказских гор, лучшей локацией станет плато Бермамыт.

На восходе солнца

Камчатка — удивительное место для активного отдыха, известное многими природными памятниками. Это край действующих вулканов, диких медведей, океанских и местами почти инопланетных пейзажей, напоминающих поверхность Марса. Центральную часть полуострова пересекают Срединный и Восточный хребты, между которыми по Центрально–Камчатской низменности протекает река Камчатка. Разнообразный рельеф, наличие гор, близость океана делают полуостров интересным для любителей экстрима и активного туризма.

Лучшее время — лето, а именно август, когда можно совмещать рыбалку с трекингом, наблюдением за медведями и с другими интересными занятиями. Зимний сезон на полуострове, начинающийся в декабре и завершающийся в середине мая, отличается наличием высокого снежного покрова.

Камчатка — край вулканов и гейзеров. Самый высокий — Ключевская сопка — 4750 м над уровнем моря. Второй по высоте — вулкан Камень — в последний раз извергался предположительно в 808–м году до н. э. Со склонов Козельского вулкана открывается красивейший вид на Тихий океан. А около вулкана Толбачик расстилается лавовое поле, напоминающее застывшие воды чёрной реки. Но если есть горы, значит, есть и каньоны. Один из самых примечательных — Опасный. Это огромный овраг глубиной более 100 метров с красивейшим водопадом. Также можно погулять по долине на реке Гейзерной, которая является одним из наиболее крупных гейзерных полей мира, её площадь — 6 кв. км.

Тем, кто предпочитает наблюдать за фауной, следует отправиться на остров Топорков, где можно полюбоваться на гнездовье бакланов, чаек, топорков и лежбище сивучей. А любителям индустриального апокалипсиса стоит побывать на кладбище затонувших кораблей, в акватории Авачинской бухты находятся около ста брошенных судов.

Ландшафтный дизайн

Республика Алтай — удивительный регион, где сохранились уголки девственной природы и можно полюбоваться роскошными пейзажами, подышать чистым воздухом и впитать энергетику земли. Алтай привлекает туристов своеобразием ландшафтов, фантастическим богатством лесных ресурсов и лекарственных трав, и водной энергией. Кстати, пять объектов Алтая ЮНЕСКО объявило частью всемирного наследия: Алтайский и Катунский заповедники, гора Белуха, плато Укок и Телецкое озеро.

Самый благоприятный период для летнего отдыха на Алтае — с начала мая по середину октября. Не рекомендуется ехать туда в апреле и во второй половине октября, когда условия неблагоприятны как для лыжного спорта, так и для летних экстремальных развлечений. С ноября по начало марта — отличный период для любителей зимних видов спорта, так как в это время устанавливается достаточно стойкий снежный покров.

Выделим несколько основных достопримечательностей. Среди них — монастырь на острове Патмос. К нему ведёт красивый подвесной мост через реку Катунь. Ещё интересно посетить Чуйский тракт, по нему в древности пролегала вьючная тропа, которой пользовались местные народы и купцы, торгующие восточными товарами.

Хорошо провести время можно на берегу Телецкого озера — там располагаются около 20 турбаз и кемпингов, оттуда проводятся экскурсии к водопаду Корбу. Среди водопадов также популярностью пользуется Учар. Он представляет собой каскад из нескольких живописных водопадов. Общая высота падения воды — 160 метров, а протяжённость каскадов — 600 метров.

А ещё можно подняться на смотровую площадку перед сказочным перевалом Кату–Ярык, расположенную на высоте 1200 м над уровнем моря. Перевал проложен по склону крутизной 35 градусов. Длина серпантина грунтовой дороги — около 4 км, а перепад высот от подножия горы к вершине — 900 м.

Колдовское озеро

Байкал — уникальное озеро, включённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО, прекрасно в любое время года. Там можно отлично провести время и летом, и зимой. Это самый большой природный резервуар пресной воды в мире. Его называют священным морем и озером солнца, и даже зимой там бывает много солнечных дней. В его водах живёт удивительная рыба — голомянка живородящая, которая почти целиком состоит из жира. По берегам растёт множество деревьев возрастом 500–700 лет. К местным долгожителям относятся и пресноводные губки, за столетие они вырастают на 1 м.

Летом озеро привлекает любителей пляжного отдыха и туризма. Зимой на Байкале стоит посетить крупнейший остров Ольхон с его «прибалтийскими» пляжами и мраморными скалами. Там можно сфотографироваться на фоне скалы Шаманки, сходить в краеведческий музей, осмотреть древнюю каменную стену и алтари для жертвоприношений.

В Баргузинской долине среди снегов бьют из–под земли горячие источники с температурой воды выше 70оC. Долина издревле была местом обитания кочевников. Именно в этих краях родилась мать Чингисхана.

В любое время года вас ждёт Байкальский музей в Листвянке, посвящённый озёрной флоре и фауне.

Родная гавань

Крым — жемчужина Чёрного моря — известен своими курортами, природными и историческими достопримечательностями, разнообразием ландшафтов и роскошными пейзажами. Рельеф Крыма разнообразен, поэтому на полуострове районы со средиземноморской растительностью соседствуют с равнинами, отличающимися полупустынным климатом и высокими горами, на которых зимой устанавливается многометровый снежный покров. В Крыму достаточно развитая туристическая инфраструктура, и можно найти вариант размещения на любой вкус и кошелёк — от отеля с бассейном, работающего по системе «всё включено», до хостела или кемпинга.

Любители пляжного отдыха могут отправиться в Крым с мая по октябрь. Высокий сезон приходится на июль и август. В остальные месяцы отдыхающие проходят лечение в санаториях, работающих круглогодично. А весна и осень — хорошее время для экскурсий по достопримечательностям.

Среди них — Белая скала, где было раскопано 20 стоянок первобытного человека. За мистикой можно отправиться в Долину приведений на склоне горы Демерджи. Там находятся необычные скалы–столбы.

Из Ялты по канатной дороге туристы могут попасть на плато Ай–Петри, там можно осмотреть пещеру Трёхглазку, прогуляться по тропам, а после отдохнуть в Серебряной беседке.

Одно из популярнейших мест для посещения — пещерный город Бакла, являющийся памятником древней архитектуры. И конечно же, стоит обратить внимание на крымскую Швейцарию — Байдарскую долину, её так прозвали за удивительно красивый горный зелёный ландшафт. А ещё там потрясающие водопады.

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Это, конечно, не вся наша необъятная страна, которая занимает седьмую часть суши на планете. Так что не останавливайтесь на достигнутом, путешествуйте и открывайте Россию заново!