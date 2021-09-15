Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

В Ирак можно будет улететь два раза в неделю по маршруту Москва - Багдад, в Испанию самолёты будут летать из Москвы в Мадрид и Барселону по четыре раза в неделю, в Малагу и Аликанте — по два раза. В Кению рейсы из Москвы в Найроби будут летать дважды в неделю, в Словакию самолёты будут направляться по маршруту Москва - Братислава (четыре рейса в неделю) и Санкт-Петербург - Братислава (два рейса в неделю).

Как сообщает ТАСС, с июня Испанию могут посещать иностранные туристы, вакцинированные препаратами, одобренными ВОЗ или EMA. Однако россияне могут въехать в эту страну только при наличии документально подтвержденных оснований. В частности, попасть туда могут обладатели вида на жительство в Испании, члены экипажей самолётов, сотрудники дипломатических миссий, международных или гуманитарных организаций и ряд других категорий граждан. Об изменении правил въезда после возобновления авиаперелётов власти Испании не сообщали.

В Словакию россияне смогут попасть, предъявив справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, а также предварительно зарегистрировавшись на специальных сайтах.

В Кении границы для иностранцев открыты. Для въезда нужна электронная виза и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В Ирак въезд иностранным путешественникам запрещен.

Кроме того, с 21 сентября возобновятся полёты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.