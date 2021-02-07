Россиян предупредили о новой волне мошенничеств, связанных с вакцинацией

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мнение специалистов по кибербезопасности.

Мошенники могут предлагать гражданам купить зарубежный препарат для вакцинации, записаться на платную прививку, получить компенсацию. Информация может распространяться как через соцсети, так и с помощью писем от ресурсов, которые маскируются под сайты медучреждений или портал «Госуслуги».

В качестве одной из вероятных схем называется предложение записаться на платную вакцинацию, после чего человек получит сообщение о том, что группу для вакцинации набрать не удалось, поэтому надо пройти по ссылке и выбрать другую дату. Ссылка при этом будет фальшивой.

Также вредоносные программы могут скрываться в рассылках под видом информации об иммунизации и её сроках или о введении «паспортов здоровья».

Все эти предложения будут использованы для того, чтобы получить доступ к личным данным граждан и их банковским картам.

По мнению специалистов, волна мошенничество может начаться в России уже в феврале.