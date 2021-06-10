Россиянам будут автоматически назначать социальные выплаты через «Госуслуги»
Россиянам будут автоматически назначать социальные выплаты через «Госуслуги»
В скором времени гражданам не придётся подавать заявления на получение выплаты, которые связаны с наступлением различных жизненных событий.
Как сообщает Министерство труда РФ, для получения выплат необходимо будет указать только актуальные банковские реквизиты. Изменения коснутся мер господдержки, например, при выходе на пенсию или при рождении ребёнка. Безработным и другим нуждающимся категориям граждан всё-таки нужно будет подавать заявление, но не потребуется предоставлять дополнительные справки.
Данная функция появится в рамках внедрения принципов социального казначейства, о которых президент России рассказал в послании Федеральному собранию. В апреле глава государства поручил с 2022 года предоставить гражданам возможность оформлять социальные выплаты на