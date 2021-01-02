Россиянам будут выдавать паспорт привитого от COVID-19

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, пояснил, что документ будет появляться автоматически в личном кабинете портала. Сервис Госуслуг развивается, и первый шаг – это данные о вакцинации против коронавируса. Дальше в личном кабинете появятся данные и о других прививках гражданина.

Идея выдачи паспортов для привитых против новой коронавирусной инфекции вызывала резонанс среди политических деятелей и медиков. Одни поддержали эту задумку и называли её совершенно правильной вещью, другие же считают это абсурдом. 24 декабря Валентина Матвиенко говорила, что введение данного документа на территории РФ не планируется и сравнила идею с антиутопией.