Россиянам объяснили, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать

В современной жизни мессенджеры, помимо удобства, несут в себе и определённую угрозу. Потому эксперты напоминают россиянам о необходимости соблюдать несколько правил при использовании их в деловой или личной переписке.

Самую большую опасность могут скрывать сообщения с незнакомых номеров, содержащие gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы. Так как с помощью таких приёмов социальной инженерии хакеры могут «подсадить» в смартфон вредоносную программу. При помощи такого ПО злоумышленники смогут получать конфидециальную информацию о владельцах устройств.

Подобного рода сообщения следует удалять, не открывая. Также не стоит доверять сообщениям с призывами к действию или интригующими фразами. Например, «Переходи на сайт», «Выиграй приз», «Ты не поверишь, какое фото я нашёл» и другие.