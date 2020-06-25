Россиянам придётся носить маски и осенью

Мера принята, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями.Об этом в интервью программе "Познер" на Первом канале рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она пояснила, что "вирус никуда не уходит", но "возможно, он не такой активный", но осенью в России начинается традиционный сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.

«Нам придётся поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, - сказала вице-премьер. – Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни».

Чуть раньше Голикова говорила, что вторая волна распространения коронавируса в России может не наступить, если люди будут соблюдать меры безопасности. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что российское здравоохранение справится со второй волной распространения коронавируса, если она наступит.

Также Татьяна Голикова добавила, что Россия на данный момент решила проблему недостатка средств индивидуальной защиты. Поначалу их не хватало, так как страна не была готова к масштабу пандемии. Промышленность быстро перестроилась и начала в нужном объёме выпускать средства индивидуальной защиты. Нехватку СИЗ компенсировали китайские коллеги.

Ранее в Минпромторге сообщали, что в июле производство медицинских масок в России увеличится почти на 70% и составит 11 млн штук в сутки по сравнению с выпускаемыми сейчас 6,5 млн штук. Также полностью удовлетворён спрос на защитные костюмы. Сейчас их выпускает около 50 российских предприятий. До начала пандемии в РФ ежедневно изготавливалось около 40 тысяч литров антисептиков, теперь российские предприятия выпускают 380 тысяч литров в сутки.