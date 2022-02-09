Россияне младше 18 лет теперь тоже смогут стать пользователями портала «Госуслуги»

Теперь самостоятельно пользоваться услугами портала смогут и подростки старше 14 лет. Для этого при регистрации им необходимо указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Детей младше 14 лет смогут зарегистрировать их родители, уже имеющие учётную запись на портале.

Данное нововведение упростит приобщение школьников к цифровым ресурсам. Все они будут доступны в личном кабинете портала.

«Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения различных инстанций и сбора необходимых документов», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.