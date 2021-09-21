Россияне при необходимости часто прибегают к упрощённой процедуре банкротства

Только за первый год действия процедуры в Министерство экономического развития РФ поступило 12 тысяч обращений, по пяти тысячам из них инициирована процедура внесудебного банкротства, дело касается 1,6 млрд рублей, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день полностью процедура завершена в отношении 2,5 тысячи граждан. «Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет», - сообщил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Работа над усовершенствованием механизма продолжается. В скором времени у россиян появится возможность подавать заявку через портал «Госуслуги».