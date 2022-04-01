Россияне, прибывающие из-за рубежа через сухопутную границу, освобождаются от ПЦР-тестирования

Кроме того, путешественникам теперь не надо заполнять анкету на портале «Госуслуги». Однако в Роспотребнадзоре уточнили, что эти требования не распространяются на пассажиров, пересекающих границу РФ в аэропорту Красноярска. Как и прежде, им требуется внести на сайте госуслуг результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 и заполнить анкету.