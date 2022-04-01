МАУ ИЦ «Норильские новости»

Россияне, прибывающие из-за рубежа через сухопутную границу, освобождаются от ПЦР-тестирования

Россияне, прибывающие из-за рубежа через сухопутную границу, освобождаются от ПЦР-тестирования

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Россияне, прибывающие из-за рубежа через сухопутную границу, освобождаются от ПЦР-тестирования

Соответствующее постановление на этой неделе подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Россияне, прибывающие из-за рубежа через сухопутную границу, освобождаются от ПЦР-тестирования

Кроме того, путешественникам теперь не надо заполнять анкету на портале «Госуслуги». Однако в Роспотребнадзоре уточнили, что эти требования не распространяются на пассажиров, пересекающих границу РФ в аэропорту Красноярска. Как и прежде, им требуется внести на сайте госуслуг результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 и заполнить анкету.

Фото Денис Кожевников
1 апреля в 17:21 670
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