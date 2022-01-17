Россияне, привитые вакциной «Спутник V», теперь могут путешествовать и по Австралии

«Вы считаетесь полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной, в том числе препаратом Национального исследовательского центра им. Н. Ф. Гамалеи «Спутник V», — говорится в сообщение ведомства.

Для въезда путешественникам необходимо будет предоставить сертификат международного образца, в котором будут указаны название препарата и даты обеих прививок, причём с момента последней должно пройти не менее семи дней.